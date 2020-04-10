Правительство региона планирует размещение облигаций на 18 млрд рублей

Правительство Самарской области скорректировало планируемые объемы выпуска облигаций. 10 апреля опубликовано постановление регионального кабмина, которым утверждены предельные объемы размещения государственных ценных бумаг на 2020-2023 годы.

Так, в 2020 г. предельный объем заявлен в 5 млрд руб., такая же сумма на 2021 г. и 8 млрд - на 2022 год.

Ранее регион планировал разместить облигации на 6 млрд руб. в 2019 г., однако этого не произошло. В планах на 2020 г. было привлечение 8 млрд руб., на 2021 г. - 7 млрд рублей.

Государственный долг Самарской области, по данным министерства финансов региона, на 1 апреля составляет 49,35 млрд рублей. Из них на облигации приходится 31,97 млрд руб., остальное - ссуды и кредиты из федерального бюджета.

В обращении сейчас находится шесть облигационных замов Самарской области - с 2013 по 2018 гг. Ставка по ним варьируется от 7,45 до 12,43%.