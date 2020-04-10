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Финансы Экономика и бизнес

Правительство региона планирует размещение облигаций на 18 млрд рублей

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области скорректировало планируемые объемы выпуска облигаций. 10 апреля опубликовано постановление регионального кабмина, которым утверждены предельные объемы размещения государственных ценных бумаг на 2020-2023 годы.

Так, в 2020 г. предельный объем заявлен в 5 млрд руб., такая же сумма на 2021 г. и 8 млрд - на 2022 год.

Ранее регион планировал разместить облигации на 6 млрд руб. в 2019 г., однако этого не произошло. В планах на 2020 г. было привлечение 8 млрд руб., на 2021 г. - 7 млрд рублей.

Государственный долг Самарской области, по данным министерства финансов региона, на 1 апреля составляет 49,35 млрд рублей. Из них на облигации приходится 31,97 млрд руб., остальное - ссуды и кредиты из федерального бюджета.

В обращении сейчас находится шесть облигационных замов Самарской области - с 2013 по 2018 гг. Ставка по ним варьируется от 7,45 до 12,43%.

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