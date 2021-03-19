52 самарских школьника представят регион на Всероссийской олимпиаде

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области в 2021 г. на участие во Всероссийской олимпиаде претендовали 182 тыс. школьников, из которых были отобраны 52 человека. В субботу, 20 марта, они отправятся представлять регион, сообщили в пресс-службе Самарской губернской думы.