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Образование Общество

52 самарских школьника представят регион на Всероссийской олимпиаде

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в 2021 г. на участие во Всероссийской олимпиаде претендовали 182 тыс. школьников, из которых были отобраны 52 человека. В субботу, 20 марта, они отправятся представлять регион, сообщили в пресс-службе Самарской губернской думы.

В режиме ВКС ребят поприветствовал председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

"Несмотря на свой юный возраст, вы уже достигли огромного успеха в жизни: сегодня вы — участники Всероссийской олимпиады школьников, самого крупного, самого масштабного интеллектуального соревнования школьников нашей страны", — подчеркнул Геннадий Котельников.

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