52 самарских школьника представят регион на Всероссийской олимпиаде

В Самарской области в 2021 г. на участие во Всероссийской олимпиаде претендовали 182 тыс. школьников, из которых были отобраны 52 человека. В субботу, 20 марта, они отправятся представлять регион, сообщили в пресс-службе Самарской губернской думы.
В режиме ВКС ребят поприветствовал председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.
"Несмотря на свой юный возраст, вы уже достигли огромного успеха в жизни: сегодня вы — участники Всероссийской олимпиады школьников, самого крупного, самого масштабного интеллектуального соревнования школьников нашей страны", — подчеркнул Геннадий Котельников.