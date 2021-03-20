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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Транснефть — Приволга" завершает ликвидацию последствий выхода нефти на нефтепроводе в Саратовской области

САРАТОВ. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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20 марта, в 12:30 по московского времени, во время патрулирования линейной части магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев — Тихорецк работники АО "Транснефть — Приволга" обнаружии выход нефти в Пугачевском районе Саратовской области. По предварительным данным, площадь загрязнения составила 700 кв. метров.

На место выхода нефти оперативно прибыли бригады аварийной службы Самарского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть — Приволга". Выход нефти локализован, проводятся мероприятия по ликвидации последствий. Выполняется очистка грунта, сбор и вывоз нефти. В работах задействовано 27 человек и 19 единиц техники.  

Угрозы жизни и здоровью населения нет, возможность попадания нефти в водоемы исключена, ведется постоянный экологической мониторинг. Ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет влияния на потребителей. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют. Причины инцидента устанавливаются. Нефтепровод работает штатно.

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