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ДТП Происшествия

Две женщины пострадали при столкновении "двенадцатой" и "четверки" в Самарской области

СЫЗРАНЬ. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 21 марта, два человека пострадали в ДТП в Сызрани.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в 00:45 33-летний водитель ВАЗ-21122 двигался по ул. 2-я Студенческая в направлении ул. Гидротурбинной. На перекрестке при повороте направо он выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21104 под управлением 25-летнего мужчины.

В результате аварии пострадали две пассажирки "четверки" 33 и 32 лет. Госпитализация им не понадобилась. 

По данным ГИБДД, водитель ВАЗ-21122 отказался проходить медицинское освидетельствование. По факту случившегося полицейские ведут проверку.

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