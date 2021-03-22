Главврача Ставропольской станции по борьбе с болезнями животных подозревают во взяточничестве

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении главврача Ставропольской станции по борьбе с болезнями животных ГБУ Самарской области "Самарское ветеринарное объединение". Его подозревают в трех преступлениях п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, по версии следствия, с июля 2017 г. по май 2020 г. подозреваемый получил от главы крестьянско-фермерского хозяйства более 155 тыс. руб. за оформление и выдачу ветеринарно-сопроводительных документов без заключения официального договора.

Кроме того, главврача подозревают в неоднократном получении взяток с 2017-го по 2020-й от другого главы КФХ на общую сумму около 230 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.