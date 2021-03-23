В "Дирижабле" презентуют молодежный симфонический оркестр

В четверг, 25 марта, в 18:00, в концертно-театральном комплексе "Дирижабль" (Самара, ул. Куйбышева, 104) состоится презентация молодежного симфонического оркестра.

Команда из студентов СГИК, музыкального училища им. Шаталова, учащихся детских музыкальных школ под руководством дирижера Ивана Власова экспериментирует со звучанием и трактовкой классики. В репертуаре оркестра рок-хиты, джаз, кавер-версии популярных композиций.

В составе самарской "молодежки" две бас-гитары. За одним из инструментов — Даниил Фурман, юный контрабасист, экс-участник шоу "Голос. Дети", участник молодежного оркестра Юрия Башмета. Самому юному артисту коллектива девять лет.