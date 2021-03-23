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Преступления Происшествия

Экс-полицейского из Тольятти подозревают в запугивании бизнесмена проверками

ТОЛЬЯТТИ. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти после прокурорской проверки в отношении экс-сотрудника МВД возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности").

Как сообщает региональная прокуратура, врио начальника отделения — старший инспектор отделения по исполнению административного законодательства У МВД России по Тольятти в 2018–2020 годах незаконно вмешивался в деятельность ООО "АвтоЗапчастьСт". Он систематически угрожал директору организации проверками и в итоге получал деньги.

Сейчас подозреваемый уволен из органов полиции.

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