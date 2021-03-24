Самарская область стала пилотным регионом, где проведут профэкзамен для учителей

Среди пилотных регионов, которые уже получили право проводить аттестационный профэкзамен для учителей - Свердловская, Тюменская, Самарская и Вологодская области, пишет rg.ru.

В рамках нацпроекта "Образование" в этих и других регионах создаются Центры оценки профмастерства и квалификации педагогов. Пилотные регионы могут засчитать профессиональный экзамен за прохождение аттестации и избавить учителей от сбора кучи ненужных бумаг.

Для системы образования это совершенно новый инструмент: дополнительная возможность профессионального роста. Профэкзамен учитель сегодня может сдать по желанию. После сдачи педагог попадает в реестр квалифицированных специалистов, который ведет минтруд. После этого легче найти хорошую работу. Об этом рассказала изданию председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

"Но главный бонус — учитель получает честную оценку своего мастерства: чего ему не хватает и как повышать квалификацию. Понимать это очень важно. Независимая оценка квалификации - это еще и инструмент защиты учителя. Простой пример: когда возникает конфликт с родителями или учениками, как действует администрация? Как правило, особо не разбирается, и педагог уходит из школы. У него просто нет объективного механизма подтвердить свою квалификацию и защитить себя. Именно свидетельство о профмастерстве может стать весомым доводом в этом споре. Может оказаться полезным, если педагог захочет опротестовать увольнение по статье "несоответствие занимаемой должности", - резюмировала Духанина.