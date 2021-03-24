16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владимир Путин поддержал идею самарского студента о создании современных кампусов Самарская область стала пилотным регионом, где проведут профэкзамен для учителей Ростех предлагает самарским студентам-авиастроителям мотивационные выплаты 52 самарских школьника представят регион на Всероссийской олимпиаде В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Образование Общество

Самарская область стала пилотным регионом, где проведут профэкзамен для учителей

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Среди пилотных регионов, которые уже получили право проводить аттестационный профэкзамен для учителей - Свердловская, Тюменская, Самарская и Вологодская области, пишет rg.ru.

В рамках нацпроекта "Образование" в этих и других регионах создаются Центры оценки профмастерства и квалификации педагогов. Пилотные регионы могут засчитать профессиональный экзамен за прохождение аттестации и избавить учителей от сбора кучи ненужных бумаг.

Для системы образования это совершенно новый инструмент: дополнительная возможность профессионального роста. Профэкзамен учитель сегодня может сдать по желанию. После сдачи педагог попадает в реестр квалифицированных специалистов, который ведет минтруд. После этого легче найти хорошую работу. Об этом рассказала изданию председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

"Но главный бонус — учитель получает честную оценку своего мастерства: чего ему не хватает и как повышать квалификацию. Понимать это очень важно. Независимая оценка квалификации - это еще и инструмент защиты учителя. Простой пример: когда возникает конфликт с родителями или учениками, как действует администрация? Как правило, особо не разбирается, и педагог уходит из школы. У него просто нет объективного механизма подтвердить свою квалификацию и защитить себя. Именно свидетельство о профмастерстве может стать весомым доводом в этом споре. Может оказаться полезным, если педагог захочет опротестовать увольнение по статье "несоответствие занимаемой должности", - резюмировала Духанина.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4