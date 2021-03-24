Владимир Путин поддержал идею самарского студента о создании современных кампусов

Президент России поддержал предложение студентов Самарского университета им. Королёва об обновлении существующих и создании современных кампусов для студентов. С 2022 по 2030 гг. в РФ появится сеть таких пространств, передает пресс-служба самарского вуза.

С предложением об обновлении существующих и создании современных пространств для студенчества 25 января выступил студент Самарского университета им. Королева Виктор Свиткин в рамках видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

"Территория университета вместе с учебными, научными корпусами и общежитиями образует кампус университета. И фактически многие студенты проводят большую часть своего времени именно здесь, а иногородние студенты проводят здесь все свое время. Потому в этой среде должны формироваться идеи и апробироваться решения, влияющие на развитие города, региона и даже страны. Но некоторые нынешние учебные здания и аудитории уже не соответствуют новым форматам. Как вы смотрите на то, чтобы сформировать и реализовать программу по строительству не только студенческих общежитий, но и университетских кампусов в ведущих региональных вузах страны? Можно было бы взять два или три университета в качестве пилотных и накопленный опыт распространить на вузы других регионов", — рассказал главе государства Виктор Свиткин.

Отвечая на вопрос, Владимир Путин согласился с тем, что кампус — это не просто общежитие, а среда обитания в широком смысле этого слова.

По итогам встречи со студенчеством глава государства дал серию поручений по модернизации вузовской инфраструктуры, строительству новых общежитий, социальных и спортивных объектов.

Как сообщает сайт президента, реализация проектов по созданию кампусов стартует в декабре 2022 года. Капитальный ремонт и реконструкция объектов будут проведены в регионах, которые отнесены к приоритетным и приграничным геостратегическим территориям России.

Также президент дал поручение провести в 2021–2030 годах ремонт и строительство общежитий федеральных вузов. В первую очередь речь идет об общежитиях, расположенных в регионах, экономика и социальная сфера которых испытывают наибольшую потребность в кадрах с высшим образованием.