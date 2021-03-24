16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владимир Путин поддержал идею самарского студента о создании современных кампусов Самарская область стала пилотным регионом, где проведут профэкзамен для учителей Ростех предлагает самарским студентам-авиастроителям мотивационные выплаты 52 самарских школьника представят регион на Всероссийской олимпиаде В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Образование Общество

Владимир Путин поддержал идею самарского студента о создании современных кампусов

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Президент России поддержал предложение студентов Самарского университета им. Королёва об обновлении существующих и создании современных кампусов для студентов. С 2022 по 2030 гг. в РФ появится сеть таких пространств, передает пресс-служба самарского вуза.

С предложением об обновлении существующих и создании современных пространств для студенчества 25 января выступил студент Самарского университета им. Королева Виктор Свиткин в рамках видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. 

"Территория университета вместе с учебными, научными корпусами и общежитиями образует кампус университета. И фактически многие студенты проводят большую часть своего времени именно здесь, а иногородние студенты проводят здесь все свое время. Потому в этой среде должны формироваться идеи и апробироваться решения, влияющие на развитие города, региона и даже страны. Но некоторые нынешние учебные здания и аудитории уже не соответствуют новым форматам. Как вы смотрите на то, чтобы сформировать и реализовать программу по строительству не только студенческих общежитий, но и университетских кампусов в ведущих региональных вузах страны? Можно было бы взять два или три университета в качестве пилотных и накопленный опыт распространить на вузы других регионов", — рассказал главе государства Виктор Свиткин.

Отвечая на вопрос, Владимир Путин согласился с тем, что кампус — это не просто общежитие, а среда обитания в широком смысле этого слова.

По итогам встречи со студенчеством глава государства дал серию поручений по модернизации вузовской инфраструктуры, строительству новых общежитий, социальных и спортивных объектов.

Как сообщает сайт президента, реализация проектов по созданию кампусов стартует в декабре 2022 года. Капитальный ремонт и реконструкция объектов будут проведены в регионах, которые отнесены к приоритетным и приграничным геостратегическим территориям России.

Также президент дал поручение провести в 2021–2030 годах ремонт и строительство общежитий федеральных вузов. В первую очередь речь идет об общежитиях, расположенных в регионах, экономика и социальная сфера которых испытывают наибольшую потребность в кадрах с высшим образованием.

 

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4