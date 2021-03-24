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Преступления Происшествия

Самарского депутата Дениса Штейна оставили под стражей до 7 апреля

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 23 марта, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения постановление Октябрьского райсуда от 3 марта, продлившего срок содержания под стражей депутату Денису Штейну. Об этом сообщили в суде.

Напомним, 11 декабря в отношении депутата Совета депутатов Советского района Самары и члена партии "Единая Россия" Дениса Штейна возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Приготовление к сбыту наркотиков в крупном размере"). В тот же день партия приостановила членство Штейна.

По версии следствия, подозреваемый приобрел для сбыта 311,05 г мефедрона. В результате Штейна отправили под стражу.

3 марта Октябрьский райсуд продлил срок ареста до 7 апреля. Это постановление обжаловал адвокат подозреваемого. 23 марта апелляционная инстанция суда рассмотрела жалобу и оставила постановление районного суда без изменения.

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