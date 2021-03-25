В Тольятти возбудили дело в отношении 18 членов наркоторговой ОПС из мигрантов

В Тольятти возбуждены уголовные дела в отношении 18 фигурантов, подозреваемых в создании преступного сообщества, занимавшегося незаконным оборотом наркотиков, а также в участии в этой группировке. Об этом сообщает прокуратура города.

В состав группы входили молодые люди и девушки в возрасте от 18 до 35 лет, в основном не работающие и ранее не судимые, уроженцы Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, не имеющие на территории Российской Федерации постоянной прописки.

В общей сложности они обвиняются в совершении 82 преступлений. Правоохранителями было изъято более 3 кг героина.

Максимальным наказанием, предусмотренным санкциями данных статей, является лишение свободы на срок до 20 лет.