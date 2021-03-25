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ДТП Происшествия

В ДТП под Самарой погиб пассажир Toyota Land Cruiser Prado

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 марта, в 7:40, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с участием грузовика DAF, Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Polo. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным ГИБДД, между 5 и 6 км самарской обводной дороги водитель DAF допустил занос полуприцепа, который столкнулся со встречными Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Polo.

В аварии погиб 58-летний пассажир внедорожника — житель Ставропольского района. Водителя Toyota доставили в больницу с травмой руки.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД. Полицейские оградили место аварии, обеспечивают проезд транспорта, оказывают содействие в освобождении проезжей части от посторонних предметов, устанавливают и опрашивают очевидцев случившегося. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Гид потребителя

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