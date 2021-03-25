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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре зафиксирован рост краж крышек люков теплосетей

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2021 года на теплосетевых объектах "ПТС" похищено около 200 крышек люков тепловых камер. Для сравнения, за весь 2020 год в областной столице была зафиксирована кража 94 крышек.

В связи с резким ростом числа подобных правонарушений в энергокомпании усилена работа по выявлению и пресечению фактов хищений имущества. В частности, увеличено число объездов и обходов тепловых сетей, выполняется оперативная проверка сигналов от населения по открытым люкам. Так, в феврале–марте в областной столице вместо похищенных или вышедших из строя установлено 252 новые крышки люков теплосетей.

По фактам хищений в 2021 году в Самаре уже возбуждено 26 уголовных дел, также на рассмотрении в правоохранительных органах находятся еще 48 заявлений от теплоэнергетиков. За такую незаконную деятельность предусмотрено уголовное наказание по статье 158 УК РФ до двух лет лишения свободы.

"Противоправные действия нарушителей представляют угрозу для горожан, особенно детей и пожилых людей. Мы призываем всех жителей Самары проявлять бдительность и сообщать о случаях краж на "горячую линию". Это поможет предотвратить трагедию и не допустить сбоев в работе теплосетевого оборудования", — отметил заместитель главного инженера филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" по тепловым сетям Игорь Кушель.

Направить подобную информацию можно в Самаре через интернет-приемную teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00, в Тольятти — (8482) 719-252 и 283-322, в Новокуйбышевске — (84635) 6-27-60.

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