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ДТП Происшествия

В Самаре госпитализировали ребенка, попавшего под машину

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 24 марта, в Кировском районе Самары в ДТП пострадал несовершеннолетний. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

33-летний водитель Lada Priora с госномером республики Башкортостан (регион 702) в 18:00 ехал по ул. Каховской в направлении ул. Свободы. По предварительным данным полиции, напротив дома № 46 он сбил 11-летнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Мальчик шел в сопровождении 34-летней матери.

Пострадавшего госпитализировали с травмами.

В пресс-службе регионального ГУ МВД отмечают, что по факту случившегося ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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