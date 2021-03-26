Тольяттинская УК задолжала за тепло более 1 млн рублей

В Тольятти в отношении замдиректора ООО "Управляющая Тольяттинская компания" возбудили уголовное дело из-за долгов перед ресурсоснабжающим предприятием.

Как сообщает региональная прокуратура, после проверки выяснилось, что с июня 2018 г. по март 2019 г. замдиректора УК не исполнил обязательства по договору теплоснабжения и горячего водоснабжения. Полученные от населения деньги он не перечислил ресурсоснабжающей организации, а по своему усмотрению направил на иную финансово-хозяйственную деятельность УК. Ущерб, причиненный ПАО "Т Плюс", составил более 1 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по п. "б" ч.2 ст. 165 УК РФ.