Транспортная прокуратура добилась запрещения сайтов, рекламировавших допинг

Сызранский городской суд Самарской области признал запрещенной на территории РФ информацией пять сайтов с предложениями о продаже препаратов для спортсменов, содержащих анаболики, а также таких препаратов, как метандиенон и станозолон.
Эти интернет-ресурсы нашли сотрудники Сызранской транспортной прокуратуры.
Продававшиеся там препараты запрещены в международной конвенцией о борьбе с допингом в спорте. Кроме того, по Техническому регламенту Таможенного союза, эти вещества не должны содержаться в специализированной пищевой продукции, в том числе для питания спортсменов. Ввоз в Россию таких препаратов влечет уголовную ответственность.