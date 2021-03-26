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Общество

Транспортная прокуратура добилась запрещения сайтов, рекламировавших допинг

СЫЗРАНЬ. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранский городской суд Самарской области признал запрещенной на территории РФ информацией пять сайтов с предложениями о продаже препаратов для спортсменов, содержащих анаболики, а также таких препаратов, как метандиенон и станозолон.

Эти интернет-ресурсы нашли сотрудники Сызранской транспортной прокуратуры.

Продававшиеся там препараты запрещены в международной конвенцией о борьбе с допингом в спорте. Кроме того, по Техническому регламенту Таможенного союза, эти вещества не должны содержаться в специализированной пищевой продукции, в том числе для питания спортсменов. Ввоз в Россию таких препаратов влечет уголовную ответственность.

Гид потребителя

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