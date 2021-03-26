Транспортная прокуратура добилась запрещения сайтов, рекламировавших допинг

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Сызранский городской суд Самарской области признал запрещенной на территории РФ информацией пять сайтов с предложениями о продаже препаратов для спортсменов, содержащих анаболики, а также таких препаратов, как метандиенон и станозолон.