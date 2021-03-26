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Музыка Культура

В Сызранском драматическом театре покажут трансляцию концерта "Вместе весело шагать. Российские композиторы – детям"

СЫЗРАНЬ. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 3 апреля, в 11:00, виртуальный концертный зал Сызранского драматического театра представит трансляцию концерта "Вместе весело шагать. Российские композиторы — детям" (6+).

В программе примут участие: ведущий Павел Любимцев, Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова, Большой детский хор им. В. С. Попова, дирижер Виктор Кузовлев, Ансамбль домристов "Каприччио".

В программе:

Львов-Компанеец — "Юмореска";

И. Дунаевский — "Веселый ветер" из музыки к кинофильму "Дети капитана Гранта", "Спортивный марш";

Шостакович — "Вальс-шутка" из Балетной сюиты;

Козлов — "Маленький детектив";

Цыганков — "Под гармошку" из Маленького триптиха;

Д. Дунаевский — "Клоуны";

Чичков — "Родная песенка";

Крылатов — "Лесной олень" из музыки к кинофильму "Ох, уж эта Настя!", "Крылатые качели" из музыки к кинофильму "Приключения Электроника";

Шаинский — "Мир похож на цветной луг" из музыки к мультфильму "Однажды утром", песня Старухи Шапокляк из музыки к мультфильму "Крокодил Гена",  "Вместе весело шагать" из музыки к кинофильму "И снова Анискин".

Продолжительность трансляции — 1 час 15 минут. Вход свободный. Количество мест ограничено. Забронировать места можно по телефону: (8-8464) 98-61-64, 33-38-39.

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