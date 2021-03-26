Школы Самарской области получат 52 пианино и 140 хоккейных клюшек

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым передал сертификат на получение спортивного инвентаря и музыкальных инструментов для детских школ искусств региона.

Воспитанники хоккейных клубов получат 140 клюшек, а школы борьбы — два комплекта инвентаря и оборудования. Кроме того, в регион передадут два комплекса для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности детей и подростков. Оборудование передано в рамках госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

В Самарской области по инициативе губернатора с 2019 г. реализуют федеральный пилотный проект "Стань чемпионом", который направлен на выявление спортивных талантов детей, преимущественно в возрасте от шести до 12 лет.

Любой ребенок может бесплатно пройти анализ на предрасположенность к тому или иному виду спорта. Оценивается более 45 показателей: скорость, реакция, выносливость, гибкость, внимание, темперамент и многое другое. Тестирование также позволяет следить за прогрессом начинающих спортсменов. Тренеры могут выявить сильные и слабые стороны ребенка, учитывать его индивидуальные особенности, более эффективно вести подготовку.

Обновление инструментов благодаря поддержке Минпромторга РФ планируется и в детских школах искусств Самарской области. Согласно сертификату, образовательные организации получат 52 пианино отечественного производства. Напомним, техническое обновление ДШИ идет в рамках нацпроекта "Культура".

"Я думаю, что те ребята, которые воспользуются этими инструментами, будут иметь возможность в будущем развивать свои культурные навыки", — отметил Денис Мантуров.

Напомним, губернатор Дмитрий Азаров возглавляет комиссию Государственного совета по направлению "Культура" и курирует развитие отрасли на территории всей страны. В 2021 г. в рамках нацпроекта в Самарской области будут капитально отремонтированы здания четырех детских школ искусств, а также — 10 сельских домов культуры, еще два ДК планируют построить.

"Обязательно все оборудование передадим нашим спортивным организациям и школам искусств. Уверен, что такой подарок принесет большую радость всем воспитанникам", — подчеркнул Дмитрий Азаров.