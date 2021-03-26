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Благодаря поддержке АО "Самаранефтегаз" в Нефтегорске появился мини-технопарк "Квантум"

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Истоки благотворительности в России берут свое начало в XIX веке. Богатые купцы и промышленники помогали строить театры, школы и детские приюты. Эти традиции живы и сейчас, только в роли меценатов выступают крупные бизнесмены и предприятия. Помощь тем, кто в этом нуждается, всегда оказывает АО "Самаранефтегаз" — дочернее общество НК "Роснефть". Благотворительная деятельность — неотъемлемая часть стратегии развития компании.

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

Помощь хору — подарок горожанам

27 марта отмечается Международный день театра. И конечно, Роснефть не обходит творческие коллективы своим вниманием. Сфера культуры очень важна — ведь именно театральные и музыкальные проекты во многом определяют культурный облик страны, формируют систему ценностей и поведение общества.

Один из значимых проектов Роснефти — поддержка хора Сретенского монастыря. Компания уже несколько раз организовывала гастроли хора по городам России, в том числе в Самаре. Это подарок жителям города, ведь выступления в регионах присутствия компании были бесплатными.

Самаранефтегаз — дочернее общество компании Роснефть — тоже уделяет большое внимание развитию культуры в регионах своей производственной деятельности. В рамках программы социально-экономического партнерства нефтяники ежегодно реализуют десятки проектов в этом направлении. Выделяются средства на ремонт помещений, покупку оборудования, инструментов, костюмов и многое другое.

Социально-экономическое партнерство

Перечислить все реализованные предприятием проекты сложно. Самаранефтегаз в рамках программы социально-экономического партнерства активно участвует в развитии городов, поселков и сельских поселений, где ведет свою производственную деятельность. Предприятие ориентировано не только на получение прибыли, но и на достижение не менее значимой цели — делать что-то хорошее для людей, повышая уровень жизни в регионе.

Внимание уделяется каждому городу, каждому поселку, где добывается нефть. Яркий пример такой помощи — Нефтегорск. В небольшом городке почти в каждой семье кто-то трудится в АО "Самаранефтегаз". И в каждой семье есть дети, которые занимаются в кружках и секциях. Дополнительное образование нередко выполняет профориентационную функцию. При этом сейчас ребята становятся не только музыкантами и актерами, но и программистами и инженерами. Такая возможность у нефтегорских мальчишек и девчонок появилась благодаря социально-экономическому партнерству властей и АО "Самаранефтегаз": 1 сентября прошлого года в центре детского творчества открылся мини-технопарк "Квантум".

"Радуга" — в числе лучших

Центр детского творчества работает в Нефтегорске с 1972 года. Когда-то он был Домом пионеров и школьников, а сегодня это структурное подразделение школы № 1. Значение учреждения дополнительного образования переоценить сложно: не сосчитать, сколько мальчишек и девчонок за почти полвека занимались здесь в кружках, секциях и творческих объединениях. Сейчас свои творческие и технические способности развивают около трех тысяч ребят. Направлений много: художественное, естественно-научное, социально-педагогическое, туристско-краеведческое.

"Мы организаторы всевозможных конкурсов и являемся методическим центром по повышению квалификации педагогов дополнительного образования, — с гордостью говорит руководитель структурного подразделения ГБОУ СОШ № 1 ЦДТ "Радуга" Ирина Образцова. — Наши воспитанники — постоянные участники, лауреаты и победители областных, всероссийских и международных конкурсов в самых различных сферах. Одаренные дети не раз становились лауреатами премий Президента РФ и губернатора Самарской области. Более того, "Радуга" вошла в 20-ку лучших учреждений дополнительного образования на Всероссийском конкурсе "Арктур" в 2018 году и второй год подряд входит в национальный реестр ведущих образовательных учреждений России".

Одним из приоритетных и наиболее востребованных в последнее время стало техническое направление. А где получать актуальные знания детям из глубинки? Теперь это не проблема. В регионе реализуется федеральный проект "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", инициированный Президентом Российской Федерации В. В. Путиным. Проект поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и руководство АО "Самаранефтегаз". А в результате на базе "Радуги" появился мини-технопарк "Квантум" из четырех подразделений: "IT-квантум", "Робо-квантум", "Виртуальная реальность" и "Хай-тек цех". Самаранефтегаз взял на себя ремонт помещений для будущего технопарка.

Кадры для будущего

Детский технопарк — это уникальный проект. Он приобщает детей к инновациям, передовым технологиям и высокотехнологичным программам, это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, нацеленная на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. В настоящее время здесь занимается 200 детей от пяти до восемнадцати лет, в фестивалях технического творчества принимают участие до 600 человек.

"Благодаря национальному проекту и помощи АО "Самаранефтегаз" мы получили импульс к дальнейшему развитию, что для нас сегодня, в быстро меняющемся мире полном высоких технологий, очень важно, — считает Ирина Образцова. — "Квантум" пользуется большим спросом и у детей, и у родителей. Новое, современное оборудование помогает готовить всесторонне грамотных инженеров для нашего региона, в том числе и для нефтяной отрасли".

Гид потребителя

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