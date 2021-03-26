В СОУНБ Евгений Молевич расскажет о глобальных социальных процессах в современном обществе

В среду, 31 марта, в 14:00, СОУНБ в партнерстве с Самарским университетом представит в "Новом пространстве" заведующего кафедрой социологии и политологии, доктора философских наук, профессора, академика Российской академии социальных наук Евгения Молевича "Современное развитие общества как новая социальная реальность".

Евгений Молевич много лет является почетным читателем СОУНБ, участником и организатором библиотечных мероприятий. В фондах библиотеки хранятся учебные пособия, сборники научных работ авторства профессора Молевича.

Лекции в галерее "Новое пространство" проходят в рамках просветительского проекта "Понятная наука". Уже начался цикл "Онтологии культуры", с которым можно познакомиться по ссылке.

Спецкурс профессора социологии Евгения Молевича "Современное развитие общества как новая социальная реальность" будет состоять из восьми часов открытых публичных лекций. Первая тема — "Мировой системный кризис индустриального общества и глобальная социальная революция наших дней".

"Никогда в истории человечества огромная масса людей — порядка миллиарда человек — не жила так хорошо, столь по-человечески, как в условиях так называемого социального государства рубежа ХХI века. Но именно тогда человечество столкнулось с рождением так называемых глобальных проблем современности, несущих прямую угрозу самому существованию человечества", — считает Евгений Молевич.

Как этот парадокс осознают ученые-социологи, чего ждать от нового "постиндустриального общества", что такое на языке науки "социальная революция", можно узнать из первой части спецкурса. Также Евгений Молевич рассмотрит следующие темы: "Постиндустриальное общество как новая историческая стадия общественного развития"; "Современный мировой порядок, его динамика и исторические перспективы человеческого общества".