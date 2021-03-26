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Музыка Культура

В Самарской филармонии выступит Дарья Чернакова

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 2 апреля, в 18:30, в Самарской филармонии пройдет концерт из цикла "Вечера джаза с Даниилом Крамером" (12+). В третьем концерте абонемента выступит Дарья Чернакова (контрабас, Москва).

Дарья Чернакова в 2015 г. закончила Московскую Консерваторию им. П. И. Чайковского. Она прошла стажировку в США по программе "Открытый мир" (Москоу, Айдахо), выступала с американскими джазменами на фестивале Лайонелла Хэмптона и в знаменитых клубах США и Бразилии.

В 2019 г. Дарья Чернакова записала в Бразилии дебютный альбом Maracujá с авторскими сочинениями.

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