В Самарской филармонии выступит Дарья Чернакова

В пятницу, 2 апреля, в 18:30, в Самарской филармонии пройдет концерт из цикла "Вечера джаза с Даниилом Крамером" (12+). В третьем концерте абонемента выступит Дарья Чернакова (контрабас, Москва).

Дарья Чернакова в 2015 г. закончила Московскую Консерваторию им. П. И. Чайковского. Она прошла стажировку в США по программе "Открытый мир" (Москоу, Айдахо), выступала с американскими джазменами на фестивале Лайонелла Хэмптона и в знаменитых клубах США и Бразилии.

В 2019 г. Дарья Чернакова записала в Бразилии дебютный альбом Maracujá с авторскими сочинениями.