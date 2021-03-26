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Музыка Культура

Даниил Коган сыграет с оркестром Академическим симфоническим оркестром Самарской филармонии

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 3 апреля, в 18:30, в Самарской филармонии пройдет концерт из цикла "Вечера с большим оркестром" (12+). В нем выступит лауреат международных конкурсов Даниил Коган (скрипка).

Даниил Коган родился в 1993 г. в Москве в семье прославленных музыкантов (внук Л. Когана и Е. Гилельс). Начал обучаться игре на скрипке с шести лет у М. И. Кесельман. С отличием окончил Центральную музыкальную школу (класс профессора Майи Глезаровой) и Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского (класс профессора Майи Глезаровой и профессора Александра Кравченко), затем продолжил обучение в ассистентуре-стажировке МГК (класс профессора Александра Кравченко).

Даниил Коган играет на скрипке работы Пьетро Гварнери (1737), предоставленной AVS Group.\

Программа:

Э. Шоссон Поэма для скрипки с оркестром

К. Сен-Санс Интродукция и Рондо-каприччиозо, соч.28

М. Равель Концертная рапсодия "Цыганка" для скрипки с оркестром

Э. Шоссон Симфония Си-бемоль мажор, соч. 20.

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