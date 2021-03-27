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Баскетбол Спорт

БК "Самара" начал выступление в плей-офф с победы над "Буревестником"

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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БК "Самара" на своей площадке в МТЛ-Арена 26 марта в четвертьфинале Суперлиги одолела ярославский "Буревестником" со счетом 89:6, сообщает пресс-служба "Самары".

Фото: bcsamara.com

Первые минуты прошли не очень результативно. Антон Глазунов сначала реализовал пару бросков сам, потом принялся снабжать передачами партнеров — к середине стартового периода самарцы повели 9:3. Но затем упустили инициативу, позволив гостям вырваться вперед - 10:9. Главный тренер "Самары" Игорь Грачев ввел в игру недавних новичков: Макар Коновалов и Айк Нваму вернули команде небольшое преимущество. А Айк и вовсе подытожил четверть данком — 17:13.

Он же открыл вторую десятиминутку двумя подряд трехочковыми. Антон Глазунов положил два дальних средних, чуть позже и полноценный дальний. "Самара" получила девять очков перевеса (32:23 за три минуты до большого перерыва). Глазунов еще успел до перерыва отметиться третьей своей трехой (16 очков за половину), а Александр Жигулин точными штрафными довел разницу до максимальных "+11" — 39:28.

Едва отдохнув, Владимир Пичкуров, Александр Винник и Игорь Смыгин упрочили преимущество — 45:30 после полутора сыгранных минут. А пятиминутный рывок 12:0 (девять очков подряд набрал Айк Нваму) фактически снял все вопросы: 59:35 за две с половиной минуты до конца третьего периода.

Начало заключительной четверти превратилось в мини-дуэль юных разыгрывающих: Макар Коновалов против Андрея Топтунова, некоторое время фактически в одиночку тащившего ярославцев. Чисто статистически Топтунов оказался результативнее — но на ход матча его снайперские подвиги уже не повлияли. Гости еще смогли в концовке с "-26" отыграться до "-20", но не больше.

Второй матч серии до трех побед состоится в воскресенье, 28 марта, начало — в 16:00.

"Самара" — "Буревестник" 89:65 (17:13, 22:15, 27:15, 23:22)

"Самара": Глазунов (17), Пичкуров (6), Винник (6), Смыгин (5), Бутянковс (2) — с. п., Нваму (20), Коновалов (10), Аксенов (8), Дыбовский (6), Нестеров (6), Жигулин (3), Кашин.

"Буревестник": Топтунов (15), Валлер (7), Новиков (5), Ермолович (4), Горнаев (3) — с. п., Салмин (20), Карпеко (6), Мурадходжаев (5), Баландин.

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