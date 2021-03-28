В тольяттинском детсаду трехлетний ребенок получил серьезную травму

В Тольятти ведутся прокурорская и доследственные проверки из-за травмы, полученный ребенком в детсаду.
По данным прокуратуры Самарской области, 22 марта в детском саду "Солнышко" в Автозаводском районе трехлетний ребенок получил травму, повлекшую ампутацию части фаланги пальца.
Прокуратура незамедлительно организовала проверку. Сотрудники ведомства опросили отца ребенка и воспитателей. Проверят и соблюдение администрацией учреждения требований законодательства о безопасности детей.
В рамках доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.