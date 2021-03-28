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В тольяттинском детсаду трехлетний ребенок получил серьезную травму

ТОЛЬЯТТИ. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти ведутся прокурорская и доследственные проверки из-за травмы, полученный ребенком в детсаду.

По данным прокуратуры Самарской области, 22 марта в детском саду "Солнышко" в Автозаводском районе трехлетний ребенок получил травму, повлекшую ампутацию части фаланги пальца.

Прокуратура незамедлительно организовала проверку. Сотрудники ведомства опросили отца ребенка и воспитателей. Проверят и соблюдение администрацией учреждения требований законодательства о безопасности детей.

В рамках доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.

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