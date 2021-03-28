В селе Орловка модернизируют школу

Школы региона оснащают современным оборудованием и проводят в них высокоскоростной интернет. Эта работа — часть нацпроекта "Образование", инициированного Президентом Владимиром Путиным.

В нынешнем году модернизация затронет и школу села Орловка Кошкинского района. На ее базе откроют центр цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Там создадут химическую, биологическую, физическую, технологическую лаборатории.

"Коллектив педагогов, которые будут работать в центре, уже сформирован", — говорит директор школы Равшания Закиева. С апреля стартует их обучение и переподготовка. К августу планируют завершить ремонт и оснащение "Точки роста", чтобы с 1 сентября ребята начали заниматься в "прокаченных" условиях. Педагоги уверены, что занятия в центре позволят детям из села получить новые навыки, активнее участвовать со своими проектами в различных конкурсах, выстроить траекторию своей будущей карьеры.