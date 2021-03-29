16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Две девочки попали под машину на перекрестке в Самаре На дорогах Самарской области увеличат количество экипажей ГИБДД Водитель каршеринговой машины, попавшей в смертельное ДТП, ехал без "шипов" со скоростью 120 км/ч Прокуратура начала проверку по факту ДТП на ул. Фрунзе с тремя погибшими В ДТП под Самарой погиб пассажир Toyota Land Cruiser Prado

ДТП Происшествия

Две девочки попали под машину на перекрестке в Самаре

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 28, марта в Самаре 63-летний водитель Suzuki Liana сбил двух детей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полицейских, в 13:30 мужчина ехал по ул. Физкультурной со стороны ул. Воронежской в направлении пр. Кирова. На пересечении с ул. Краснодонской, напротив дома № 113 по ул. Физкультурной, он сбил двух девочек 11 и 12 лет, который перебегали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора без сопровождения взрослых.

Дети пострадали. Их доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4