Две девочки попали под машину на перекрестке в Самаре

В воскресенье, 28, марта в Самаре 63-летний водитель Suzuki Liana сбил двух детей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в 13:30 мужчина ехал по ул. Физкультурной со стороны ул. Воронежской в направлении пр. Кирова. На пересечении с ул. Краснодонской, напротив дома № 113 по ул. Физкультурной, он сбил двух девочек 11 и 12 лет, который перебегали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора без сопровождения взрослых.

Дети пострадали. Их доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.