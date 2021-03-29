ВТБ предлагает увеличивать инвестиции в основной капитал через стимулирование ответственного финансирования

Одним из стимулов для роста инвестиций в основной капитал в России должна стать регуляторная поддержка внедрения принципов ответственного финансирования. Инвестирование, основанное на соответствии экологическим, социальным и корпоративным стандартам, открывает новые возможности для российского бизнеса. Такое мнение высказал президент — председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на встрече с журналистами.

"Без стимулирования экологическая повестка, к сожалению, тяжело продвигается. Должна быть четкая привязка, система стимулов от регуляторов. Таких, например, как пониженный риск-вес для инструментов "зеленого финансирования". Нужна комплексная система стимулов со стороны государства. Следование принципам ESG должно быть не только правильным, но и выгодным для бизнеса. И я уверен, что в ближайшее время будет выработан набор определенных инструментов, четкая и понятная программа, потому что правительство, конечно, понимает эту задачу, и мы скоро сдвинемся с места", — сказал глава ВТБ Андрей Костин.

Идея ESG-инвестирования состоит в том, что в долгосрочной перспективе, компания, которая заботится об экологии, поддерживает социально незащищенных граждан и выстраивает эффективную систему управления, показывает лучшие результаты. Ответственное инвестирование оборачивается двойной выгодой — для отдельного инвестора и для общества в целом. По мнению глобальных инвесторов, ESG-факторы уже сейчас оказывают влияние на цену акций, корпоративных облигаций и суверенных долговых ценных бумаг, а в 2022 году их влияние станет еще более заметным.

"Нам как финансовому институту становится более выгодно работать с компаниями, следующими ESG-принципам. Во-первых, спрос на их продукцию более устойчив на долгосрочном горизонте, а рисков на ключевых экспортных направлениях меньше. Это означает снижение рисков для их бизнеса, а значит, и для нашего. Во-вторых, у таких компаний появляются дополнительные инвестиционные запросы: это и программы модернизации производств, и новые возможности для роста, и выход на рынки "зеленого" финансирования — как, например, "зеленые" облигации РЖД. И здесь мы — надежный партнер в самом широком понимании — от различного вида финансирования до консультационных и инвестбанковских услуг. Наконец, такие компании будут создавать дополнительный спрос и на зеленые продукты, разрабатываемые внутри нашей группы — такие как инфраструктура для поставок зеленой электроэнергии. В партнерстве с компаниями, уделяющими внимание ESG-рейтингу, мы видим возможности для роста нашего бизнеса и снижения рисков по уже существующим направлениям", — пояснил первый заместитель председателя правления Банка ВТБ Юрий Соловьев.

В ВТБ Капитал оценивают, что на 5-летнем горизонте все публичные компании в России будут рассчитывать и верифицировать свой углеродный след второго уровня (Scope 2) и иметь стратегии по его снижению. Это продиктовано нормами национального законодательства и ужесточающимися требованиями по доступу к международным рынкам. Большинство компаний к этому моменту будут иметь ESG-рейтинги от ведущих рейтинговых агентств в дополнение к традиционным кредитным рейтингам и метрикам, а львиная доля российских экспортеров и их крупнейших поставщиков примет и будет активно выполнять достаточно амбициозные ESG-стратегии.

"Внедрение ESG-принципов — поступательный процесс, нацеленный на улучшение качества и продолжительности жизни людей, снижение социально-экономического неравенства. И чем больше вокруг нас таких проблем, тем активнее мы обязаны внедрять принципы ESG. ВТБ, как системообразующий финансовый институт России, не просто пионер, организовавший выпуск первых "зеленых" бондов на отечественном фондовом рынке; за ESG — будущее, и мы готовы быть надежным партнером и государства, и бизнеса в реализации этой повестки", — сказал Юрий Соловьев.