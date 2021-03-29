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Занятость Экономическая политика

ВСК предлагает новые рабочие места для молодежи

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК — один из крупнейших работодателей в Волгограде. В 2019 году в регионе был открыт Федеральный Сервисный Центр (ФСЦ) компании, который обеспечивает работой почти 1000 человек.

В 2020 году произошли существенные изменения не только в нашей стране, но и коснулись всех сфер бизнеса и организации работы компаний, а также скорости их реакции под влиянием внешних факторов рынка. Увеличился темп изменений, прогрессивно растет вес показателя качества предоставляемых сервисов и важность технологичности компании в целом.

Например, произошли изменения в частоте, значимости и сроках получения необходимых аналитических данных, контрольных процедур, возросла осознанность соблюдения SLA заказчиком (бизнесом) и усилилось влияние наличия роботизации и автоматизации.

Руководитель ФСЦ Ольга Цыплакова выступила с докладом на Двадцать седьмой конференции "Общие центры обслуживания — Саммит руководителей" в Москве. Она рассказала о влиянии изменений рынка на SLA для ручных процессов и новых технологий, о влиянии роботизации, внедряемой в ФСЦ, гибких подходах к управлению и мотивации разных поколений сотрудников в ФСЦ ВСК.

Центр реализует непрерывное сопровождение и поддержку клиентов, партнеров компании, а также собственных филиалов по всей России: от Чукотки до Калининграда.

"Мы максимально ориентированы на роботизацию мелких операционных процессов, которые крайне важны в работе с большими базами данных, и повышение операционной эффективности. Это позволит нам централизовать процессы, расширить набор функций ФСЦ, минимизировать количество ошибок, исключить "человеческий фактор" и даст возможность персоналу сократить временные затраты на проверку данных, работая с роботизированными системами, развивать свои компетенции и получать новые навыки, а также повысить экспертные знания благодаря интересным задачам", — прокомментировала Ольга Цыплакова, руководитель Федерального сервисного центра Страхового Дома ВСК.

Повышение мотивации, развитие профессиональной команды и поиск новых талантов — одна из приоритетных задач компании. Мы ищем не только специалистов колл-центра, клиентского сервиса, аналитиков, операционных сотрудников и экспертов в страховании, но и расширяем команду медицинского пульта ВСК, где уже сейчас работают специалисты медицинского профиля, профессиональные врачи.

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