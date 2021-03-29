Дмитрий Азаров и Леонид Симановский обсудили реализацию ключевых проектов в Самарской области

В понедельник, 29 марта, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с депутатом Государственной Думы РФ от Самарской области, первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам Леонидом Симановским.

Стороны обсудили направления совместной работы, в том числе по реализации ключевых проектов и лоббированию интересов губернии на федеральном уровне.

"У нас традиционно ведется работа в рамках бюджетного комитета Государственной Думы, сегодня мы имеем возможность некоторые аспекты дополнительно проговорить", — отметил Дмитрий Азаров.

Обсуждая реализацию самого крупного в стране проекта на основе механизмов государственного-частного партнерства — строительства обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу, входящего в состав международного транспортного коридора "Европа-Западный Китай", Леонид Симановский подчеркнул, что министерство финансов РФ гарантирует поддержку проекта.

"По остальным приоритетным для Самарской области проектам также будем добиваться федеральной поддержки", — сказал депутат.

Отметим, что именно совместная работа региональной команды под руководством Дмитрия Азарова и депутатского корпуса позволяет добиваться приоритетного внимания к Самарской области со стороны Правительства РФ, получать дополнительные средства из вышестоящего бюджета и опережающими темпами реализовывать крупные инфраструктурные проекты, строить больницы, школы, объекты спорта и культуры.