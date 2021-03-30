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ДТП Происшествия

В Самаре в реанимацию госпитализирована женщина, сбитая отлетевшей в ДТП иномаркой

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 29 марта, в 20:20 в Советском районе Самары 21-летний водитель автомобиля Lada Granta при повороте налево на разрешающий сигнал светофора на пересечении улиц Ивана Булкина - Дыбенко не уступил дорогу встречному автомобилю Volkswagen под управлением 22-летнего водителя и столкнулся с ним, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

После удара иномарку отбросило на тротуар, где она врезалась в металлическое ограждение и сбила 31-летнюю женщину.

В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали в отделение реанимации.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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