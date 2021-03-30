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Машиностроение Экономика и бизнес

Студенты из Самары предложили концепции автомобиля с алюминиевым корпусом

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Лучшие команды по оценке экспертов "Арконик СМЗ" представят Самарский университет им. Королева и Самарский металлургический колледж в борьбе за выход в финал национального этапа международного студенческого кейс-чемпионата по технологической стратегии Metal Cup, который состоится в мае.

В основе работ, представленных в марте в четвертьфинале, - научные исследования и инновационные подходы к созданию легкового автомобиля из облегченных алюминиевых деталей и узлов по заданию Самарского металлургического завода ("Арконик СМЗ"), выступившего индустриальным партнером конкурса.

Актуальность поставленной перед студентами задачи обусловлена прежде всего темой чемпионата-2021 - "Устойчивое развитие". Известно, что алюминий - один из наиболее легких, прочных и экологичных материалов, легко вовлекаемых в переработку. Его использование в корпусах автомобилей позволяет значительно снизить вес и потребление топлива, а значит и объем выхлопных газов.

По данным исследовательской компании Ducker, ожидается, что к 2026 году объем алюминиевых деталей в одном автомобиле вырастет на 12% по сравнению с 2020 годом. Арконик СМЗ, следуя этому тренду, является новатором с точки зрения применения алюминия для транспортной отрасли в России. В частности, благодаря его разработкам на рынок выведены первые хопперы-минераловозы и цистерны из алюминия, которые в разы превосходят стальные аналоги по своим качественным и экономическим показателям.

Соревнование среди студентов по развитию металлургического комплекса Metal Cup проходит в России с 2015 года и охватывает все больше регионов. В этом году в конкурсе впервые представлены учебные заведения Поволжья.

Проректор по учебной работе Самарского университета Андрей Вадимович Гаврилов отметил: "Несмотря на то что сегодня в жизни все большую роль играют информационные технологии, все равно мы все живем в мире с реальными материалами. Поэтому задачи по их разработке, правильному применению и совершенствованию являются одними из ключевых на данный момент".

Совместная инициатива Самарского университета, Самарского металлургического колледжа и "Арконик СМЗ" по выдвижению студенческих работ на Metal Cup 2021 служит продолжением многолетнего сотрудничества в части популяризации точных наук и повышения престижа инженерных специальностей. В частности, с 2005 года через корпоративный фонд "Арконик" реализуется программа поддержки студентов и молодых преподавателей, нацеленная на привлечение и удержание специалистов в технической сфере.

Чемпионат проходит при поддержке Министерства промышленности РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ. Национальный финал России пройдет в мае, а международный финал с участием 20 стран намечен на сентябрь-октябрь.

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