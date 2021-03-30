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Инвестиции Экономическая политика

"РосРегион Развитие" инвестирует в венчурные проекты

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Фонд "Runtech Ventures", входящий в структуру корпорации "РосРегион Развитие", проинвестировал в компанию "Perfobore Inc.".

Фото: предоставлено автором

В начале года была закрыта сделка, в результате которой фондом "Runtech Ventures" было приобретено 23% акций компании "Perfobore Inc.". Эти инвестиции являются реализацией стратегии развития корпорации по выходу на новые рынки и финансированию венчурных проектов на стадии расширения.

Компания "Перфобур" специализируется на внедрении технологии радиального бурения скважин. Это инновационный метод интенсификации притока нефти и газа, позволяющий кратно увеличить объемы добычи в низкодебитных скважинах, разработка которых консервативными методами считается экономически неоправданной.

"Наши инвестиции направлены на развитие передовых технологий радиального бурения скважин и применение бинарных смесей на мировом рынке нефтесервиса. Верим в перспективы рынка, инновацию, идею, технологию, команду "Перфобур" и ее возможности", — подчеркнул президент корпорации Роман Плотников.

В сферу традиционных бизнес-интересов корпорации "РосРегион Развитие" входят инвестиционная деятельность, добыча нерудных полезных ископаемых, коммерческая недвижимость, девелопмент, индустрия развлечений и отдыха. Головной офис находится в Самаре.

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