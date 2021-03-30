РКЦ "Прогресс" продает производство шприцев немецкой Vogt Medical

Оборудование для производства шприцев однократного применения у АО "РКЦ "Прогресс" заявилось выкупить ООО "Фогт Медикаль", принадлежащее основателю Vogt Medical Vertrieb GmbH Михаэлю Фогту. Его компания стала единственным участником соответствующего аукциона.

На торги было выставлено 114 единиц оборудования для производства одноразовых шприцев за 38,34 млн рублей. Лот пытаются продать уже не первый раз. Прежде оборудование выставлялось за 83,17 руб., но на эту цену никто не заявился.

На повторный аукцион в марте подали заявки сразу две компании: ООО "Фогт Медикаль" и АО "Медполимер ЛТД" (Нижний Новгород). Последнее позиционирует себя как единственное в РФ предприятие, способное выпускать иглы однократного и многократного (ветеринарные) применения по полному циклу. Однако эту организацию не допустили к аукциону, поскольку она предложила 14 млн руб., что меньше начальной суммы.

Контракт заключат с единственным участником, которому лот достался за 38,36 млн рублей.

Напомним, РКЦ "Прогресс" сообщал о планах закрыть подразделение по выпуску медицинских шприцев в 2019 году. Причиной решения называлась нерентабельность производства.