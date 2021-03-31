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Образование Общество

В Самаре отремонтируют школы №№ 116 и 39

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре представители родительской общественности обратили внимание властей на необходимость ремонта школ № 116 и 39.

Школа № 116 имени Героя Советского Союза И. В. Панфилова в Железнодорожном районе основана в 1966 году и имеет одно здание. В общеобразовательном учреждении обучаются 773 школьника (29 классов). При осмотре помещений школы были выявлены проблемные зоны: в помещении холла третьего этажа протечки потолка и подтекание на стены, похожая ситуация и в спортивном зале.

По итогам осмотра главой города Еленой Лапушкиной принято решение о выделении финансирования на ремонт кровли за счет средств экономии бюджета. В ближайшее время будет составлена проектно-сметная документация. В числе приоритетов по ремонту также обозначены школьный спортивный зал и коридор, финансирование этих работ будет предусмотрено в бюджете 2022 года.

Школа № 39 располагается в Самарском районе. Основано общеобразовательное учреждение в 1936 г., в настоящее время школу посещают 256 школьников. В ходе осмотра школы были обнаружены отслоение штукатурного слоя, разрушение кирпичной кладки и следы протечек в одном из учебных классов, который в настоящее время не используется в процессе обучения.

Как доложила главе города исполняющая обязанности руководителя Департамента образования Светлана Чикановская, в 2021 г. уже предусмотрены средства городского бюджета на проведение ремонтных работ в школе. Департаментом образования подготовлена проектно-сметная документация на ремонт кровли и устранение протечек. Кроме того, будет произведен ремонт двух кабинетов и их полное оснащение новой мебелью и современными средствами обучения. Работы начнутся как только будет завершен учебный процесс.

 

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