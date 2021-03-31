В истории отчуждения имущества "Автозаводстроя" могут появиться новые уголовные дела

Расследование в связи с банкротством тольяттинского "Автозаводстроя", которое буксовало на протяжении многих лет, получает новый поворот. Проверяя материалы отказного производства от ноября 2020 г., следователи обнаружили основания для возбуждения еще целого ряда уголовных дел, пишет bloknot.ru.

По данным издания, фигурантами этих дел должны стать бывший владелец АО "Промышленное строительство" Игорь Кадыров и руководители "Тольяттихимбанка", чьи действия в 2015 г. привели к банкротству компании "Автозаводстрой". Предприятие лишилось своих основных активов — комплекса производственных зданий и помещений на улице Борковская, 17 в Тольятти — в результате цепочки сделок, которую при финансовой поддержке руководителей "Тольяттихимбанка" инициировал Кадыров.

Согласно документам, которые получила редакция "Блокнота", Кадырову грозят дела по статьям 199 (Уклонение от уплаты налогов) и 199. 2УК РФ (Сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Напомним, имущество "Автозаводстроя" было отчуждено в мае 2015 года и после нескольких перепродаж фирмам-однодневкам оказалось во владении арендатора комплекса — компании "Валео Сервис", которая является российским представительством французского производителя автомобильных узлов и компонентов Valeo.

Завод для новой ШевиНивы в ОЭЗ "Тольятти" арестован дважды Определением Октябрьского районного суда Самары арестовано недвижимое имущество ООО "Джей Ви Системз" (соответствующие документы в распоряжении редакции имеются), пока являющегося дочерним предприятием ЗАО "Джи Эм - АвтоВАЗ". После завершения покупки этого предприятия АвтоВАЗом так и не достроенный завод станет его активом.

Центральный районный суд Тольятти 5 июня 2020 г. наложил запрет регистрационных действий на этот производственный комплекс, усомнившись в законности его отчуждения: "Тольяттихимбанк" выдал "Автозаводстрою" кредит, хотя предприятие уже было неплатежеспособным, а две фирмы, которые купили производственный комплекс на заемные средства того же "Тольяттихимбанка" были созданы практически накануне сделки. Уже через несколько месяцев эти юридические лица прекратили существование, продав недвижимость "Валео Сервису" — причем продали на 52 млн рублей дешевле той суммы, за которую считанными месяцами ранее его приобрели.

"Сделка по продаже комплекса "Валео Сервису" была проведена через очевидно постановочные торги с многочисленными нарушениями процедуры, - пишет "Блокнот". - Следователям еще предстоит разобраться с тем, как было получено разрешение от Федеральной антимонопольной службы — соответствующий документ ведомство приняло через месяц после фактически состоявшейся и одобренной сделки. Вопросы вызывает и регистрация спорного объекта в государственном реестре — регистрация права собственности на этот производственный комплекс была приостановлена еще в июне 2014 года, однако спустя два года в реестре обнаружилась запись об объекте, датированная апрелем 2014 года".

Сообщается, что согласно постановлению следователя Натальи Адониной от 22 марта 2021 года, в отдельное производство выделяются материалы, в которых выявлены иные составы преступления. Из этих материалов следует, что Игорь Кадыров — единственный учредитель ООО "Автозаводстрой", одноименного ОАО и ОАО "Промышленное строительство" — принял решение о продаже единственного актива, принадлежащего первой из перечисленных компаний. В результате этой продажи Кадырову были выплачены дивиденды, однако обязательные платежи в бюджет РФ на сумму более 57 млн руб. внесены не были.

Средства от продажи имущества "Автозаводстроя", поступившие на счет в "Тольяттихимбанке", ушли также на погашение кредитных обязательств, существовавших перед этим банком у другого предприятия Кадырова — ОАО "Автозаводстрой" (впоследствии АО "Промышленное строительство").

Отметим, что в 2016 г. Игоря Кадырова арестовывали по обвинению в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, а позднее он получил срок, который к тому моменту фактически уже отбыл под арестом. В итоге Кадыров вышел на свободу в январе 2018 года.

Арестован глава холдинга "Промышленное строительство" Игорь Кадыров Бенефициар холдинга "Промышленное строительство" Игорь Кадыров, обвиненный в злоупотреблении и заподозренный в мошенничестве в особо крупном размере, отправлен за решетку после появления у полиции сведений о бронировании им билета на самолет до Хельсинки, сообщает "Самарское обозрение".

В действиях руководства "Тольяттихимбанка" следователи нашли признаки фальсификации доказательств (статья 303 УК РФ). В кредитном договоре между "Тольяттихимбанком" и акционерным обществом не было никакой информации о договоре поручительства между заемщиком (ОАО "Автозаводстрой) и одноименным ООО, однако представители банка при рассмотрении споров в Арбитражном суде предъявили этот договор поручительства как основание для списания денег от продажи активов общества с ограниченной ответственностью в пользу банка.

Эксперты установили, что предъявленный договор поручительства был сфальсифицирован. "Тольяттихимбанк" сыграл во всей истории с отчуждением активов "Автозаводстроя" ключевую роль. Согласно исходному кредитному договору, он выдавал и без того закредитованному предприятию деньги без всякого обеспечения, что уже само по себе говорит о характере сделки. Две фирмы-однодневки, которые выступили формальными покупателями недвижимости "Автозаводстроя", также без всякого обеспечения получили от "Тольяттихимбанка" сотни миллионов рублей, — хотя по всем правилам свежесозданные компании без всяких активов, которые ни дня не вели реальной хозяйственной деятельности, не могли рассчитывать на кредит, тем более на столь значительную сумму.

Подконтрольность этих юрлиц "Тольяттихимбанку", имеет веское фактическое подтверждение, — арбитражным управляющим одной из этих обанкротившихся контор был юридический представитель банка Денис Жидков, а конкурсным управляющим — его отец. Тот же Денис Жидков представлял "Тольяттихимбанк" в обособленных спорах по банкротству "Автозаводстроя", доказывая, что на момент выдачи кредита компаниям Игоря Кадырова банк был уверен в их финансовой устойчивости.

Глава правления "Тольяттихимбанка" Александр Попов с мая 2019 г. находится под арестом по делу об организации преступного сообщества, мошенничестве и уклонении от налогов. Теперь к этим обвинениям может добавиться еще одно — в фальсификации договора поручительства, благодаря которому Попов и Кадыров могли поделить между собой деньги от проданных активов "Автозаводстроя".

Следователь Наталья Адонина, которая постановила выделить материалы по статьям об уходе от налогов и фальсификации доказательств из документов по делу о преднамеренном банкротстве, подтвердила "Блокноту", что областным правоохранительным органам поступили указания о проведении углубленных проверок и дополнительных экспертиз. Речь идет об устранении недочетов расследования, которое проводилось по этим материалам ранее. В списке указаний, который имеется в распоряжении редакции, есть и опрос сотрудников "Тольяттихимбанка".

По словам Адониной, проверка была начата еще в ноябре 2020 г., но конкретные указания по ее проведению были доведены до следователей МВД в середине марта. Проверка продолжается, но сроки ее окончания неизвестны — она может затянуться из-за сроков исполнения экспертиз, добавила Наталья Адонина.

По сведениям "Блокнота", служебные проверки по делу "Автозаводстроя" назначены и в отношении самих следователей, которые долго не замечали достаточно очевидных оснований для уголовного преследования ряда местных банкиров и предпринимателей.