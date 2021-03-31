Самарская компания Анюкова построит АЗС в Башкирии

Инвестиционный проект самарского ООО "АЗС Регион Поволжье" включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан приказом министерства экономического развития и инвестиционной политики РБ от 26 марта, сообщает пресс-служба Корпорации развития региона.
Проект предполагает строительство заправочного комплекса, оборудованного магазином, кафе и зоной отдыха для автомобилистов. Его реализация планируется на территории Авдонского сельского поселения Уфимского района. Проект предусматривает создание 25 рабочих мест, заявленный объем инвестиций — 150 млн рублей.
Осенью минувшего года в Башкортостане была утверждена Концепция развития придорожного сервиса, которая предусматривает создание 1000 объектов вдоль автомобильных дорог до 2024 года. Столько же планируется модернизировать. Инвесторы получат господдержку в части субсидирования и предоставления земельных участков без торгов.
ООО "АЗС Регион Поволжье", по данным ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в Самаре в 2015 г. с уставным капиталом 1 млн рублей. Основной вид деятельности — торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах. По данным СМИ, компания владеет сетью заправок "Газпромнефть". Выручка по итогам 2019 г. составила 869,38 млн руб., чистая прибыль — 314 тыс. рублей. Совладельцами являются Александр Анюков (65%), Виктор Мнякин (16%), Борис Шаров (14%) и Наталия Матвеева (5%).