Самарская компания Анюкова построит АЗС в Башкирии

Инвестиционный проект самарского ООО "АЗС Регион Поволжье" включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан приказом министерства экономического развития и инвестиционной политики РБ от 26 марта, сообщает пресс-служба Корпорации развития региона.

Проект предполагает строительство заправочного комплекса, оборудованного магазином, кафе и зоной отдыха для автомобилистов. Его реализация планируется на территории Авдонского сельского поселения Уфимского района. Проект предусматривает создание 25 рабочих мест, заявленный объем инвестиций — 150 млн рублей.

Осенью минувшего года в Башкортостане была утверждена Концепция развития придорожного сервиса, которая предусматривает создание 1000 объектов вдоль автомобильных дорог до 2024 года. Столько же планируется модернизировать. Инвесторы получат господдержку в части субсидирования и предоставления земельных участков без торгов.