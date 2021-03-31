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Музеи и выставки Культура

Victoria Underground 3 апреля откроет "Правду" самарского художника Алексея Журавлева

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 3 апреля, Victoria Underground откроет персональную выставку самарского художника Алексея Журавлева "Правда"(16+).

В 2019 г. он победил в конкурсе для молодых художников "Взлет" с проектом "Пустой объект", сейчас учится в Московской школе фотографии и мультимедиа им. А.Родченко. 

Выставка на первом этаже галереи "Виктория" будет посвящена детству и чувству страха. Художник представит различные объекты - керамическую скульптуру, видео, фотографии, графику, - объединенные общей темой детского воображения и ужаса перед неживым.

"С самого начала творчество этого художника было мрачным, питалось страхами и травмами. Он переплетает крики из фильмов ужасов с реальными историями. Его произведения родом из романтизма, из тех времен, когда страшному верили, потому что если страшно - значит, правда. Итак, это выставка правдивого искусства, какой только может быть правда в XXI веке", - говорится в экспликации к выставке.

Открытие состоится 3 апреля в 18:00. Экспозицию можно будет посмотреть до 25 апреля.

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