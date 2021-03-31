В регионе создадут спецкомиссию для урегулирования конфликтов в школах

Губернатор Дмитрий Азаров предложил областному родительскому собранию создать специальную комиссию, которая бы занималась урегулированием школьных конфликтов между учителями, учениками и их родителями.

Инициативу глава региона озвучил на встрече с учителями и родителями школьников в среду, 31 марта. Дмитрий Азаров отметил, что время от времени возникают конфликты родителей и их детей с учителями, между самими школьниками.

"Мы с вами знаем и вопиющие случаи унижения чести и достоинства педагога, и даже нападения на педагогов со стороны учеников. Нам стоит подумать над тем, чтобы создать конфликтную комиссию, чтобы родительское сообщество могло бы и разбирать эти конфликты, и выносить свой вердикт — стать третейским судьей", — обратился глава региона.

Губернатор подчеркнул, что благодаря такой совместной работе можно будет давать рекомендации педагогическим коллективам.

Участники встречи согласились с губернатором в том, что именно родители в первую очередь должны вставать на защиту чести, достоинства, здоровья педагогов.

"Не во всех семьях, к сожалению, есть уважение к учителю. Есть пробелы и в воспитании, которые школа пытается восполнить. В конфликтных ситуациях в первую очередь должны выступать родители", — уверен руководитель области.

Наработанный положительный опыт такой комиссии можно будет тиражировать во всех школах Самарской области. Не исключено, что подобная практика будет представлять интерес и для образовательных учреждений других регионов страны.

"Уважение к учителю в последние годы выросло, в том числе, благодаря изменениям, происходящим в обществе в целом, нравственным основам, к которым мы возвращаемся, но конфликты все ещё возникают. Родительские комитеты должны вставать на защиту учителей, не оставаться в стороне", — резюмировал губернатор.