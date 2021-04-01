Самарец, сбивший ребенка и скрывшийся с места ДТП, лишен прав на год

Во вторник, 30 марта, в 20:35 в Самаре напротив дома 53 по ул. Воронежской неустановленный водитель допустил наезд на 14-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мужчина, поговорив с пострадавшим, но не оказав помощь травмированному ребенку, скрылся с места ДТП. Подросток самостоятельно обратился в больницу, где ему после обследования специалисты порекомендовали амбулаторное лечение.

Сотрудники отделения розыска полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Самаре осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев ДТП, проверили места придворовых парковок и специализированных стоянок автотранспорта, просмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных в непосредственной близости к месту ДТП.

Установив автомобиль и найдя собственника, правоохранители узнали, что машину по договору аренды использует 30-летний местный житель. Арендатора автомобиля сотрудники полиции вызвали на рассмотрение правонарушения, составили в отношении него протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2. ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся).

Административный материал по факту ДТП рассмотрен мировым судьей судебного участка Промышленного района города Самара. Постановлением суда нарушителю назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год.