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Преступления Происшествия

Жительница Самарской области перевела деньги мошеннику, прикинувшемуся ее мужем

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские из Самарской области задержали 23-летнего жителя Оренбурга по подозрению в мошенничестве.

Как сообщает региональное ГУ МВД, к правоохранителям обратилась 31-летняя жительница Кошкинского района. Злоумышленник взломал страницу ее мужа в соцсети и от имени супруга, находящегося в командировке, попросил перечислить около 10 тыс. рублей. Девушка выполнила просьбу, но вскоре об обмане.

Сотрудники полиции изучили документы о переводе денег и установили личность подозреваемого. В итоге был задержан житель соседнего региона.

Ущерб потерпевшей полностью возмещен.

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