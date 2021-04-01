Жительница Самарской области перевела деньги мошеннику, прикинувшемуся ее мужем

Полицейские из Самарской области задержали 23-летнего жителя Оренбурга по подозрению в мошенничестве.

Как сообщает региональное ГУ МВД, к правоохранителям обратилась 31-летняя жительница Кошкинского района. Злоумышленник взломал страницу ее мужа в соцсети и от имени супруга, находящегося в командировке, попросил перечислить около 10 тыс. рублей. Девушка выполнила просьбу, но вскоре об обмане.

Сотрудники полиции изучили документы о переводе денег и установили личность подозреваемого. В итоге был задержан житель соседнего региона.

Ущерб потерпевшей полностью возмещен.