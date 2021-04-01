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Преступления Происшествия

Безработный тольяттинец украл из многоэтажки 12 пожарных кранов

ТОЛЬЯТТИ. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 50-летний безработный местный житель стал фигурантом уголовного дела о краже имущества управляющей компании.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, из многоквартирного дома пропали 12 пожарных кранов, УК оценила ущерб в 6 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что одна из жительниц дома видела мужчину, выходившего из подъезда с большим пакетом, в котором было техническое оборудование.

Подозреваемого задержали в Автозаводском районе. Мужчина признался в краже и рассказал, что часть похищенных кранов уже сбыл в пункт приема металлолома и потратил деньги. Оставшиеся краны изъяли, они уже установлены обратно.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража").

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