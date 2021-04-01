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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров передал врачам ключи от 19 мобильных ФАПов

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 1 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Государственной думы Виктор Казаков передали 19 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов учреждениям здравоохранения губернии.

Фото: samregion.ru

Мобильные ФАПы будут распределены между Безенчукской, Большеглушицкой, Волжской, Кинельской, Кинель-Черкасской и Нефтегорской районными больницами. Все 19 мобильных пунктов — это, по сути, кабинеты врачей на колесах на базе автобуса ПАЗ, оснащенные всем необходимым медицинским оборудованием. Они позволят повысить оперативность оказания медицинских услуг для жителей труднодоступных, удаленных сел.

19 мобильных ФАПов, которые поступают в систему здравоохранения сегодня, предназначены для профилактических, лечебно-диагностических мероприятий. В период активной прививочной кампании по распоряжению главы региона они также будут использоваться как пункты вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции, в том числе в селах с населением менее 100 человек.

"Очень рад, что мы в соответствии с планом, намеченным нацпроектом "Здравоохранение", получаем 19 новых передвижных ФАПов, которые оснащены всем необходимым оборудованием, — отметил Дмитрий Азаров. — Они будут работать и как передвижные комплексы по вакцинированию. Таким образом, у нас на территории области будет 164 пункта вакцинирования. И мы готовы очень оперативно проводить его по всей территории региона, наращивать темпы, лишь бы вакцины нам вовремя поступали".

Отдельно Дмитрий Азаров поблагодарил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко за помощь и поддержку Самарской области, в том числе, при покупке данных мобильных пунктов.

"Все оборудование, находящееся в ФАП, может работать как от сети 220 вольт — в комплекте имеется кабель и розетки для подключения, так и от бензинового генератора, который тоже в комплекте. Это позволяет во время транспортировки бесперебойно работать всему электрооборудованию от бортовой сети, безопасно хранить и транспортировать вакцину", — добавил главный врач ГБУЗ СО "Безенчукская ЦРБ" Евгений Адоевский.

Главврач рассказал Дмитрию Азарову и Виктору Казакову, что в прошлом году больница получила мобильный медицинский комплекс для проведения флюорографии. С его помощью врачи выезжают в отдаленные села, на предприятия и в школы, чтобы проводить флюорографические исследования населения. Но таких мобильных ФАПов у больницы раньше не было. Три комплекса, поступившие в больницу, помогут ускорить вакцинацию населения в непростой по эпидемиологическим меркам период, а также проводить диспансеризацию как среди взрослых, так и среди школьников.

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