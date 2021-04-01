В Доме журналиста пройдет круглый стол, посвященный образованию для детей-аутистов

В пятницу, 2 апреля, в Доме журналиста пройдет круглый стол, посвященный вопросам образования для детей с аутизмом в Самарской области.

Его проведет Самарское областное отделение Союза журналистов России совместно с общественной организацией помощи детям-инвалидам с аутизмом и их семьям "Остров надежды" и НКО по внедрению адаптивных и инклюзивных программ для лиц с расстройствами аутического спектра "Особенный город".

2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, установленный резолюцией ООН в 2007 году. Ежегодно в апреле проходят акции и информационно-просветительские кампании в помощь людям с расстройствами аутистического спектра (РАС).

Организаторы круглого стола в Самаре хотят не только обратить внимание власти региона, СМИ и широкой общественности на существующие проблемы и дефициты государственной системы специальной помощи детям с РАС, но и организовать конструктивный диалог для их решения.

Ключевые темы обсуждения: открытие в Самаре "Ресурсного класса" для детей с аутизмом, ранняя диагностика и оказание ранней помощи детям с проблемами развития, дефицит специалистов по работе с детьми с РАС и др.