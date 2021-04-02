В Самаре до 2031 г. может появиться до 20 новых школ

Департамент градостроительства подготовил проект программы комплексного развития социальной инфраструктуры Самары на 2022-2031 годы. В соответствии с документом, в городе появятся десятки новых объектов образования: школы, детские сады, школы искусств и спортивные учреждения.

Судя по документации, приложенной к проекту, у городской администрации - грандиозные планы на ближайшую десятилетку: модернизация сети учреждений дошкольного и общего школьного образования (проектирование, строительство и реконструкция), реконструкция и строительство спортивных и объектов культуры. По расчетам городских чиновников, на реализацию замыслов потребуется 14,7 млрд рублей.

Самые амбициозные планы у мэрии - по возведению новых школ. Так, на дальнюю перспективу (2027-2031 годы) департамент градостроительства планирует возвести школы во всех районах города.

В Кировском районе, согласно опубликованному перечню, появятся школы на 600 мест:

рядом со школой №72 (в границах улиц Стара-Загора, пр-т Кирова, пр-т Карла Маркса, Ташкентская);

рядом со школой №73 (в границах улиц Мирная, Майская, Ставропольская, пр-т Кирова);

на месте школы №89 по ул. Юбилейной, 22а (здание на кап. ремонте) (в границах улиц Победы, Металлистов, пр-т Кирова, пр-т Металлургов);

рядом со школой №168 (в границах улиц Юных Пионеров, пр-т Кирова, Свободы, Советская).

Кроме того, в Кировском районе запланировано строительство школы на 800 мест - рядом со школами №№ 106, 162 (в границах улиц Свободы, Металлистов, Победы, Пугачевской).

В Железнодорожном районе в 2027-2031 гг. построят учреждение на 600 мест рядом со школой №121 (в границах улиц Волгина, Аэродромная, Авроры, Партизанская).

В Красноглинском районе планируют возвести школу на 1200 мест в мкрн Крутые Ключи.

В Куйбышевском районе также планируется построить две школы: одну на 800 мест (рядом со школой №57, в границах улиц Осетинская, Казачья, Парниковая), другую - на 600 мест (рядом со школой №74, в границах улиц Бакинская, Калининградская, Пугачевский тракт, Нефтяников).

В Ленинском районе может появиться школа на 600 мест рядом со школой №81 (в границах улиц Самарская, Ульяновская, Арцыбушевская, Полевая).

Есть планы и по Октябрьскому району: школа на 1000 мест рядом со школой №58 (в границах улиц Ерошевского, Гая, Ново-Садовой).

Две школы в Промышленном районе - одну на 600, другую на 1000 мест - хотят возвести в границах ул. Ново-Садовой, Солнечной, Димитрова и пр. Кирова и в границах улиц Ново-Садовой, Аминева, Московское Шоссе, пр-т Кирова, Солнечной, Губанова, соответственно.

Запланировано строительство трех школ в Советском районе:

рядом со школой №170 (в границах улиц Авроры, Мориса Тореза, Сов. Армии, Аэродромная);

рядом со школами №166, 163 (в границах улиц Победы, Средне-Садовая, Свободы, Вольская);

рядом со школой №176 (в границах улиц Советской Армии, Дыбенко, Ратнера, Антонова-Овсеенко).

В рамках программы также планируется возвести шесть новых детских садов: В мкрн "Новая Самара" (мкрн Крутые Ключи), в Промышленном районе (в границах улиц Шверника, Солнечной, Ново-Садовой, Советской Армии), В Кировском - в пос. Зубчаниновка, в Октябрьском - в Постниковом Овраге и, при наличии свободного земельного участка, - в Самарском районе. Также запланировано строительство детского сада в Советском районе (в границах улиц Авроры, Аэродромной, Энтузиастов, Антоново-Овсеенко).

Для решения другой задачи программы - "Обеспеченность всех слоев населения физкультурно-спортивными сооружениями путем строительства новых и реконструкции существующих спортивных объектов" - в период с 2026 по 2013 гг. планируется:

капитально отремонтировать стадион "Чайка" в Красноглинском районе;

спроектировать и построить BМХ-комплекс и трассу в Куйбышевском районе на ул. Утевской;

реконструировать детский спортивно-туристический лагерь "Олимп" на 7-й просеке;

реконструировать горнолыжную базу и трассу в пос. Управленческом;

построить ФОК в Ленинском районе (в границах ул. Клинической и Чернореченской).

Третий пункт программы - строительство объектов культуры. В планах мэрии - реконструировать ДК "Знамя" (в 2025 г. за 120 млн рублей), а также построить 10 новых объектов - детские школы искусств и многофункциональные культурно-досуговые центры: