В Самаре ветераны ВОВ получат выплаты на ремонт жилья на полгода раньше

В программу, утверждающую порядок предоставления социальных выплат ветеранам ВОВ на ремонт жилья, внесли изменения. Самарцы, включенные в программу, смогут оформить заявление на получение денежных выплат (на ремонт жилья) раньше, чем обычно. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии Самары.

Проект постановления касается инвалидов, ветеранов ВОВ, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период ВОВ, ветеранов боевых действий.

Документ разработал городской департамент опеки, попечительства и социальной поддержки. В пояснительной записке ведомство отмечает, что цель проекта — "оптимизировать предоставление выплат, перенести сроки предоставления на более ранние, учитывая актуальность выплаты для ветеранов".

Заявления на положенную выплату будут приниматься до конца апреля, а не до ноября, как в прошлые годы.

Так, предполагается, что департамент рассчитает количество получателей на 2021 год уже до 15 апреля (ранее — до 15 октября) и передаст данные в МКУ "ЦОМСПН", заявители должны будут оформить заявку о предоставлении выплаты до 30 апреля (ранее — до 5 ноября). В Свою очередь на МКУ возложена задача до 15 мая (ранее — до 17 ноября) сформировать список заявителей, подавших заявление, утвердить его и отправить на согласование в департамент.