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Государство и Бизнес Экономическая политика

Гарантийный фонд Самарской области помог предпринимателям привлечь 530 млн рублей

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный гарантийный фонд в этом году выдал предпринимателям Самарской области льготные микрозаймы на общую сумму более 60 млн рублей. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Помимо этого, благодаря фонду представители малого и среднего бизнеса смогли привлечь почти 530 млн рублей.

По состоянию на 2 апреля институт развития предпринимательства предоставил 31 микрозайм на общую сумму 62,8 млн рублей. Кроме того, уже одобрено и ведется оформление договоров еще по 11 заявкам на 27 млн рублей.

Еще одной услугой ГФСО является предоставление поручительств — за три месяца этого года фонд уже предоставил их на 118,5 млн рублей. Это позволило бизнесу получить банковское финансирование на 466,5 млн рублей. Таким образом, фонд помог представителям малого и среднего бизнеса привлечь почти 530 млн рублей.

Напомним, в прошлом году, по поручению губернатора Дмитрия Азарова ГФСО был докапитализирован на 640 млн рублей. Для поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии, действовали пять антикризисных программ. В 2021 году региональный институт развития представил три новые программы для малого и среднего предпринимательства. Средства по ним можно направить на любые цели бизнеса.

"Новые финансовые продукты ГФСО уже продемонстрировали свою востребованность и своевременность — представители малого и среднего бизнеса охотно обращаются за поддержкой, пользуются возможностью получить "дешевые деньги" для развития своего дела. Ставка по этим программам составляет от 3,188% до 4,25% годовых. Для субъектов МСП Тольятти, Новокуйбышевска и Чапаевска, работающих в приоритетных отраслях, ставка еще ниже — 2,125% годовых. Финансовые продукты предполагают получение суммы до 5 млн рублей сроком на 2 года", — рассказал Дмитрий Богданов.

Как отмечает генеральный директор ГФСО Юлия Красина, сейчас в фонде ожидают повышенный спрос, связанный с началом посевного сезона и строительных работ.

"Мы разработали программы, которые не требуют предоставления форм отчетности, что особенно удобно для предпринимателей, не ведущих учет с использованием 1С и других аналогичных продуктов. Решение принимается на основе формализованных критериев оценки, что позволяет не только упростить процедуру, но и значительно сократить срок рассмотрения вопроса о предоставлении микрозайма: с 10 до 1 рабочего дня с даты предоставления полного пакета документов", — добавила она.

Средства по новым программам для субъектов МСП, имеющих положительную кредитную историю в Гарантийном фонде, предоставляются под поручительство без залогового обеспечения, по новым клиентам — при предоставлении залогового имущества и поручительства. В качестве залога могут выступать автомобили и спецтехника, торгово-офисные помещения, нежилые помещения различного назначения, производственное оборудование.

Фонд также представил две программы для начинающих предпринимателей: микрозайм для пополнения оборотных средств и микрозайм на приобретение имущества. По этим продуктам можно получить до 2 млн рублей. Ставка — до 4,25%.

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