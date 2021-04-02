Дмитрий Азаров призвал земляков побеждать в конкурсе "Лидеры России"

На этой неделе стартовал четвертый конкурс управленцев "Лидеры России". Наставник конкурса, губернатор Дмитрий Азаров пригласил управленцев из Самарской области проявить себя и побороться за высокое звание "Лидер России".

"Лидеры России" - конкурс молодой. Но он уже доказал свою значимость и своевременность в масштабах всей страны, каждого ее региона и, конечно, Самарской области. Организованный по инициативе Владимира Владимировича Путина он ежегодно объединяет десятки тысяч людей, небезразличных к судьбе России, к ее будущему", - отметил глава региона.

В этом году общий конкурс заменен на восемь отраслевых треков. Это шесть основных ("Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение" и "Информационные технологии"), а также два дополнительных - "Международный трек" и "Студенты". При этом участники могут выбрать для себя только один трек.

"Этот призыв - особенный. За прошедший год, без преувеличения, изменился мир. Изменились мы сами. Мы столкнулись с беспрецедентными угрозами и вызовами. Они потребовали от каждого мобилизации сил, самоотдачи, предельной концентрации. Было трудно всем. Но именно в таких нестандартных ситуациях наиболее ярко проявляют себя люди, обладающие по-настоящему лидерскими способностями, умеющие поставить цель, повести за собой и взять на себя ответственность", - акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

На протяжении всего конкурса с участниками будут работать ведущие политики, деятели искусств, ученые, врачи, руководители крупнейших российских корпораций, профильных министерств и многие другие. В каждом треке будут свои наставники - эксперты в той области, которой посвящена специализация.

"Хочу сказать вам, лидерам России, - это ваше время! Время проявить свои лучшие качества: энергию, талант, умение сплачивать вокруг себя людей, формировать команды и вдохновлять единомышленников. И обязательно при каждой возможности помогайте людям - сегодня и в этом сила лидера. Если вы чувствуете, что способны на большее, - обязательно участвуйте в конкурсе. Вы нужны Самарской области, нужны России! Дерзайте, будьте смелыми и настойчиво идите к своей цели. Верю в вас, победы непременно будут!" - обратился к жителям региона губернатор.

Регистрация участников продлится до 26 апреля. Затем - с 29 апреля по 11 июня - пройдет дистанционный этап, победители которого примут участие в очном этапе с августа по декабрь 2021 года. Имена суперфиналистов станут известны в марте 2022 года.

Напомним, Самарская область традиционно является лидером в ПФО и стране не только по количеству заявок, но и по числу участников, полуфиналистов и финалистов. Так, по результатам заявочной кампании 2019 года Самарская область вошла в топ-10 регионов по регистрациям, заняв шестое место. Кроме того, за все время существования конкурса "Лидеры России" пятеро представителей нашего региона стали суперфиналистами, абсолютными победителями.