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Музыка Культура

В Самаре выступит ансамбль русских народных инструментов "Садко"

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 5 апреля, в 18:30 в Самарской филармонии состоится концерт ансамбля русских народных инструментов "Садко" (12+).

В репертуаре ансамбля - популярная классическая и эстрадная музыка, оригинальные сочинения современных композиторов, обработки народной музыки Поволжья и России.

Ансамбль "Садко" был создан в 2002 г. на базе Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов по инициативе концертмейстера коллектива Светланы Крашенинниковой.

Программа "Русские картины": обработки русских народных песен, романсы, сочинения В.Андреева, Г.Пономаренко, Ю.Гаврилова, Л.Афанасьева, Е.Дербенко, В.Гридина и других.

Исполнители:

заслуженный работник культуры Ульяновской области Светлана Крашенинникова (домра малая), художественный руководитель ансамбля;

лауреат международных и всероссийских конкурсов Глеб Авдеев (балалайка);

лауреат международных и всероссийских конкурсов Светлана Крайник (домра альт);

лауреат международных и всероссийских конкурсов Иван Крайник (баян);

лауреат всероссийских конкурсов Сергей Сафронов (балалайка контрабас);

Солистка - лауреат международного конкурса Юлия Корсакова (сопрано).

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