В Самаре выступит ансамбль русских народных инструментов "Садко"

В понедельник, 5 апреля, в 18:30 в Самарской филармонии состоится концерт ансамбля русских народных инструментов "Садко" (12+).
В репертуаре ансамбля - популярная классическая и эстрадная музыка, оригинальные сочинения современных композиторов, обработки народной музыки Поволжья и России.
Ансамбль "Садко" был создан в 2002 г. на базе Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов по инициативе концертмейстера коллектива Светланы Крашенинниковой.
Программа "Русские картины": обработки русских народных песен, романсы, сочинения В.Андреева, Г.Пономаренко, Ю.Гаврилова, Л.Афанасьева, Е.Дербенко, В.Гридина и других.
Исполнители:
заслуженный работник культуры Ульяновской области Светлана Крашенинникова (домра малая), художественный руководитель ансамбля;
лауреат международных и всероссийских конкурсов Глеб Авдеев (балалайка);
лауреат международных и всероссийских конкурсов Светлана Крайник (домра альт);
лауреат международных и всероссийских конкурсов Иван Крайник (баян);
лауреат всероссийских конкурсов Сергей Сафронов (балалайка контрабас);
Солистка - лауреат международного конкурса Юлия Корсакова (сопрано).