В Самарской филармонии исполнят духовную музыку для голоса и органа

В среду, 7 апреля, в 18:30 в Самарской филармонии пройдет концерт "Сквозь дождик сеялся хорал" из абонементного цикла "Органное искусство в звуках и красках".
По предъявлении студенческого билета студенты могут посетить концерт за 50 рублей.
Программа: духовная музыка для голоса и органа И.С.Баха, Г.Перселла, Г.Ф.Телемана, Ф.Листа, М.Э.Босси.
Исполнители - лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка РФ Людмила Камелина (орган); лауреаты международных конкурсов Ольга Ушкова (сопрано), Юлия Маркова (меццо-сопрано), Виктория Мурзаева (флейта).