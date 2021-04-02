В Самарской филармонии исполнят духовную музыку для голоса и органа

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В среду, 7 апреля, в 18:30 в Самарской филармонии пройдет концерт "Сквозь дождик сеялся хорал" из абонементного цикла "Органное искусство в звуках и красках".