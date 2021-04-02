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Музыка Культура

В Самарской филармонии исполнят духовную музыку для голоса и органа

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 7 апреля, в 18:30 в Самарской филармонии пройдет концерт "Сквозь дождик сеялся хорал" из абонементного цикла "Органное искусство в звуках и красках".

По предъявлении студенческого билета студенты могут посетить концерт за 50 рублей.

Программа: духовная музыка для голоса и органа И.С.Баха, Г.Перселла, Г.Ф.Телемана, Ф.Листа, М.Э.Босси.

Исполнители - лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка РФ Людмила Камелина (орган); лауреаты международных конкурсов Ольга Ушкова (сопрано), Юлия Маркова (меццо-сопрано), Виктория Мурзаева (флейта).

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