Дмитрий Азаров инициировал проведение крупного всероссийского форума в Самарской области

В пятницу, 2 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева во время рабочей встречи подвели итоги совместного сотрудничества АСИ и правительства региона за последние три года, а также обозначили ключевые направления дальнейшего взаимодействия.

Благодаря системной работе губернатора и правительства региона в последние три года была выстроена четкая работа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, социальной сферы. В Национальном рейтинге АСИ Самарская область поднялась на 43 позиции — с 65 места в 2017 году до 22 — в прошлом.

"Наше активное сотрудничество с Агентством буквально с первых дней моей работы в должности губернатора позволило кардинально поменять ситуацию, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Мы брали лучшие решения, которые АСИ предлагало регионам, активно использовали отработанные модели. Именно они и привели нас к успеху".

При этом глава региона добавил, что дело не столько в самом рейтинге, "а в тех реальных изменениях инвестиционного климата, удобства и комфорта ведения бизнеса, которые произошли в регионе в разных отраслях". Это отмечается сегодня и бизнес-сообществом, потому что мнения предпринимателей составляют основу рейтинга АСИ.

Одна из главных перспективных задач — занять топовые позиции рейтинга субъектов страны по инвестиционной привлекательности. И все шансы для этого есть. В области совершенствуется законодательство, упрощаются процедуры по оформлению необходимой разрешительной документации, ведётся эффективная работа институтов развития и поддержки бизнеса.

"Самое главное, что есть перспективы развития, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Сегодня Агентство предлагает все новые и новые направления развития страны в целом и, конечно же, регионов".

Агентство внедряет новые решения в самых разных сферах, в том числе, и в социальной. "Мы сегодня реализуем национальную социальную инициативу по поручению президента РФ, который попросил посмотреть, с какими реальными проблемами сталкиваются люди и как можно вместе с регионами, губернаторами, специалистами в этих направлениях выстроить человекоцентричный подход, — рассказала Светлана Чупшева. — Поэтому здесь мы будем готовы в ближайшее время представить в регионы целевые модели, которые как раз позволяют в части образования, здравоохранения, социальной помощи выстроить все процессы, исходя из потребностей человека".

Глава региона отметил, что Самарская область готова к более тесному сотрудничеству и в этой сфере. "На мой взгляд, Светлана Витальевна Чупшева во многом предвосхитила ситуацию прошлого года. Потому что Агентство начало заниматься этой важной сферой социальной поддержки и здравоохранением, востребованность которых в прошлом году почувствовали буквально все жители России. И в этих проектах мы активно участвовали", — пояснил губернатор.

Один из них — форум социальных инициатив "Сильные идеи для нового времени". Напомним, от Самарской области на специально созданной платформе было размещено 862 идеи. По данному показателю регион занял 2 место в стране, уступив только Москве.

"Я рад, что на форуме социальных инициатив целый ряд наших предложений поддержан, и сегодня они масштабируются уже на уровне РФ. Очень много полезного из того, что предлагали другие регионы, Агентство стратегических инициатив, мы берем на вооружение в Самарской области, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Конечно, клиентоориентированный, клиентоцентричный подход в деятельности органов исполнительной власти, отраслей, сегодня является принципиально важным. Готовых кейсов в этой сфере очень небольшое количество. Совсем недавно мы представляли нашу идею по проведению специального форума в Самарской области, посвященного этой теме. И рад отметить, что по итогам встречи мы договорились о его проведении совместно с Агентствам стратегических инициатив".

Предполагается, что форум, посвященный развитию кадрового потенциала и клиентоцентричности предоставления государственных и муниципальных услуг, пройдет в Самарской области уже в апреле. "Сейчас уточняем даты, которые будут комфортны для экспертов. В эту работу активно включился РАНХиГС, предварительное согласие мы получили от ряда регионов", — раскрыл некоторые подробности Дмитрий Азаров.